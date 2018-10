Polícia apura maus tratos em 'racha' de charretes na Raposo Tavares

SOROCABA - A Polícia Civil abriu inquérito, nesta segunda-feira, 1.º, para apurar indícios de maus tratos a animais em "racha" de charretes na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, interior de São Paulo. A investigação tem como base vídeos postados em redes sociais pelos participantes das corridas. Um deles mostra um dos cavalos caindo durante a disputa, após ser fustigado pelo condutor da charrete. Na queda, o animal e o condutor quase são atropelados por um veículo.

O racha foi filmado no km 65 da rodovia, altura do bairro Marmeleiro. As imagens mostram que as charretes ocupam as duas faixas de uma das pistas da estrada, impedindo a passagem de veículos. Os equipamentos são do tipo biga, usados em passeios. De acordo com a delegada Fernanda Ueda, as imagens mostram que os equinos são obrigados a um grande esforço para atingir o máximo de velocidade durante a corrida. Por conta da velocidade, o atrito do ferradura com o asfalto chega a produzir faíscas.

Além de possível crime de maus tratos, a delegada acredita que os envolvidos podem ser indiciados por colocar a própria vida e as de outras pessoas em risco. Um dos participantes do racha já foi identificado. Ele deve ser ouvido ainda nesta terça-feira, 2. A polícia busca também o paradeiro do cavalo que sofreu a queda e que, possivelmente, está ferido.

Moradores da região afirmam que o uso da rodovia, no trecho de Mairinque, para corridas de charretes é comum, em fins de semana e horários de pouco movimento. A Polícia Militar Rodoviária informou que, nesse trecho, a rodovia é patrulhada diariamente e que já houve apreensões de veículos de tração animal conduzidos irregularmente.