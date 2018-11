Polícia apreende caça-níqueis no interior de SP

Policiais militares apreenderam na noite de quarta-feira, 11, 18 máquinas caça-níqueis nos fundos de um bar na cidade de Santa Bárbara D´Oeste, no interior de São Paulo. Dois homens foram liberados depois de prestar depoimento. Os irmãos comerciantes M.R.T., de 36 anos, e M.T., de 30 anos, responsáveis pelo estabelecimento, alegaram à polícia que o salão onde se encontravam as máquinas está alugado e desconhecem o nome do proprietário do imóvel.Todas as máquinas apreendidas foram levadas ao 2º Distrito de Polícia e posteriormente entregues à perícia. Foi instaurado um inquérito policial para o prosseguimento das investigações sobre o caso. De acordo com o delegado Gelson Oliveira, o número de caça-níqueis apreendidos na região diminuiu bastante em função da operação conjunta realizada pelas Polícias Civil, Militar e Guarda Metropolitana de Santa Bárbara D´Oeste para combater essa prática clandestina.