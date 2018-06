Polícia apreende 3,2 toneladas de maconha em caminhão-betoneira em rodovia no interior de SP

SOROCABA – Policiais rodoviários federais apreenderam 3,2 toneladas de maconha prensada, nesta quinta-feira, 26, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. A droga estava escondida no tambor de um caminhão-betoneira, usado para transportar massa para concreto. O veículo estava caracterizado com a marca de uma empresa que atua no setor.

Parte das embalagens estampava a figura da 'Formiga atômica', personagem de desenhos animados. A polícia acredita que a droga seria distribuída a um “consórcio” de traficantes.

Os policiais pararam o caminhão numa abordagem de rotina, mas o motorista demonstrou nervosismo. Na inspeção, os agentes verificaram que o tambor estava recheado com as barras de maconha.

O motorista, que não teve o nome divulgado, contou ter carregado a droga em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. A maconha seria entregue a um destinatário no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. O condutor foi preso. A droga foi encaminhada à Polícia Federal, que irá apurar o esquema de tráfico internacional de entorpecentes.

