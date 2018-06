Polícia apreende 3,1 toneladas de maconha em fundo falso de veículo no oeste paulista

SOROCABA - Policiais rodoviários apreenderam 3,1 toneladas de maconha escondidas no fundo falso de um reboque, no final da tarde deste domingo, 24, em Presidente Prudente , interior de São Paulo. O veículo foi parado durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária no km 458 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-245).

Essa foi a terceira grande apreensão de droga, durante o fim de semana, no interior paulista. No domingo de manhã, policiais apreenderam 1 tonelada de maconha numa rodovia vicinal em São Pedro. No sábado, 23, agentes do policiamento rodoviário apreenderam 1,4 tonelada de pasta base de cocaína em Borborema , também no interior.

Conforme a Polícia Militar, nos três casos a suspeita é de tráfico internacional, pois os veículos procediam da região de fronteira do Brasil com países sul-americanos. O caminhão com reboque parado na SP-245 era dirigido por um morador de Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira com o Paraguai. No fundo falso, foram apreendidos 164 fardos de maconha prensada.

