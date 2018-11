Pneu de Boeing da Gol estoura durante pouso em São Luís

O pneu de um avião da Gol, que fazia o vôo 1643, estourou no momento da aterrissagem, na noite desta quinta-feira, dia 19, no Aeroporto Internacional de São Luís, no Maranhão. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, o caso aconteceu, por volta das 20h30, quando o Boeing 737-800, vindo de Manaus/Santarém/Belém, fazia escala na capital maranhense. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Devido a um problema mecânico, houve o estouro e o grande barulho acabou assustando os passageiros. O comandante comunicou sobre a avaria, acrescentando que todos deveriam descer para que fosse efetuada a substituição do pneu. Ainda segundo a Infraero, o Boeing da Gol estava atrasado, ou seja, deveria ter pousado em São Luís às 18h55, mas só o fez quase duas horas depois. Além do susto, foi grande a demora para a retomada do vôo, o que revoltou os passageiros. Apesar de tudo, não houve feridos. A aeronave só decolou à 1h07 da madrugada desta sexta-feira, com destino a Salvador, na Bahia, fazendo escalas antes em Fortaleza e em Recife. A assessoria de imprensa da Gol em São Paulo ainda não tem informações sobre o caso.