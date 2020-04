PMs são afastados sob suspeita de execução em SP

Quatro policiais do 5º Batalhão de Policiamento de Choque (Canil) foram afastados do policiamento na quinta-feira, dia 2, depois de pelo menos duas pessoas terem filmado a ação deles durante perseguição e morte de um homem acusado de roubar um carro, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Eles são suspeitos de executar o homem.

O caso aconteceu às 19 horas de quinta-feira. O homem havia roubado e agredido o proprietário do carro, que o reconheceu mais tarde. Policiais do batalhão cruzaram com o acusado e iniciaram a perseguição. De acordo com o Comando da Polícia Militar, os PMs investigados afirmaram que o suspeito tentou sair do veículo, atirando, e foi baleado.

O homem, ainda segundo a versão dos policiais, caiu ferido dentro do carro e se recusava a sair. É aí que começam as imagens do vídeo a que o Estado teve acesso. O vídeo mostra os policiais tentando retirar alguém do carro pela porta do motorista. Não têm sucesso. Abrem então a porta traseira. É quando se escuta o primeiro disparo.

Em 20 segundos, de forma espaçada, são disparados outros dois tiros. Os policiais disseram ao comandante da Tropa de Choque, coronel Alexandre Gaspar Gasparian, que o acusado tinha uma segunda arma e tentou reagir. Como a "situação não era clara", de acordo com o comando, optou-se pela abertura de Inquérito Policial Militar em vez da prisão em flagrante dos policiais.

A Secretaria da Segurança Pública divulgou ainda a seguinte nota sobre o caso: "Todas as circunstâncias relativas ao caso são apuradas por meio de inquéritos policiais instaurados pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Polícia Militar. Os policiais envolvidos na ocorrência foram retirados das ruas pelo Comando do Policiamento de Choque."