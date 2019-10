PM de folga troca tiros com assaltantes e evita roubo em Pinheiros

SÃO PAULO - Um policial militar de folga trocou tiros com três criminosos e evitou um roubo no túnel Max Feffer, passagem subterrânea da avenida Cidade Jardim que cruza a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiros, zona sul de São Paulo. De acordo com a assessoria de comunicação da PM, o caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 2. Ninguém ficou ferido.

LEIA TAMBÉM > Policial não sai de casa com intenção de matar

Segundo a PM, três suspeitos tentavam roubar uma moto no túnel, por volta das 21h, quando o policial de folga percebeu a movimentação.

O PM reagiu a ação dos criminosos, que fizeram disparos contra ele. Na troca de tiros, os três suspeitos acabaram fugindo sem concluir o roubo. Ninguém ficou ferido.

As pistas do túnel, no sentido bairro, foram bloqueadas por volta das 21h45 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para que uma perícia fosse realizada no local. Uma pista no sentido centro também foi bloqueada. O trânsito foi normalizado às 02h desta quinta-feira, 2.

O caso vai ser investigado pela 14º Distrito Policial.