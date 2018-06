PM cumpre ação de reintegração de posse em prédio no centro de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar cumpriu mandado de reintegração de posse determinada pela Justiça em um prédio de seis andares ocupado por 28 famílias na Rua São Francisco nº77, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 4.

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, as famílias deixaram o espaço voluntariamente neste fim de semana após ação do grupo de Mediação de Conflitos. Somente uma família permaneceu no local para evitar que o prédio fosse novamente ocupado.

De acordo com a Polícia Militar, a reintegração de posse está em andamento e ocorre de forma pacífica.

Em nota, a Prefeitura afirmou que esta é a primeira reintegração de posse dos nove edifícios que serão destinados para a construção de moradias populares. "Temos um aporte de R$ 50 milhões para obras de reforma e requalificação de nove edifícios e um terreno que totalizam 441 unidades habitacionais no centro expandido de São Paulo, com recursos do Ministério das Cidades, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)".

Após passarem por um processo de retrofit, esses prédios receberão famílias em situação de rua selecionadas por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).