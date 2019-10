PM apreende 131 veículos em pancadão na zona leste de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar apreendeu 131 veículos durante a Operação Pancadão na região do bairro de Cidade A.E. Carvalho, na zona leste de São Paulo, neste fim de semana. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o objetivo dessa ação é garantir o direito de ir e vir dos moradores e impedir a perturbação do sossego, fiscalizando a emissão ruídos vindos dos carros.

Na Avenida Caititu e suas imediações, os policiais apreenderam 120 veículos, sendo 60 automóveis e 60 motocicletas. Cinco Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) foram recolhidas e uma pessoa foi autuada pela recusa ao teste do bafômetro. No sábado, 5, a PM realizou o bloqueio na Avenida Jacu Pêssego e apreendeu dez carros e uma motocicleta. Na ação, 10 CNHs foram recolhidas, 40 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro e 12 foram autuados por recusa ao procedimento.

De acordo com a corporação, em 45 dias de operação foram recolhidos 455 veículos de participantes de pancadões na região.

Em setembro, a Polícia Militar apreendeu 75 veículos, um trailer e três CNHs durante uma operação em pancadões nos bairros de Cidade A. E. Carvalho e Itaquera, ambos na zona leste da capital.

Desde janeiro foram realizadas 5 mil operações como esta na capital paulista. Foram apreendidos mais de 4 mil veículos nos pancadões desde o início do ano.