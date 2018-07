PM aposentado morre após reagir a assalto na zona sul

SÃO PAULO - O policial militar aposentado Claudemir Dias de Oliveira, de 52 anos, foi morto após tentar reagir a um assalto nesta sexta-feira, 27, no M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo. A Polícia Civil tenta identificar os três assaltantes que participaram da ação.

O caso aconteceu por volta das 21h45. Segundo as investigações, Oliveira estava com um primo de 35 anos em uma loja de conveniência de um posto de gasolina na Estrada do M'Boi Mirim.

Um dos criminosos estacionou a moto, uma Honda CG Fan roubada, entrou armado no estabelecimento e anunciou o assalto. Dois comparsas ficaram do lado de fora, segundo a polícia.

Aos investigadores, testemunhas relataram que Oliveira tentou impedir o roubo e sacou a arma, mas o assaltante atirou primeiro. O PM reformado foi atingido na região do tórax. O criminoso abandonou a moto e fugiu.

O primo do policial tentou socorrê-lo, mas Oliveira teve a morte constatada no Hospital do M'Boi Mirim. Os investigadores solicitaram perícia no local e na arma da vítima.

O veículo do assaltante também foi apreendido e será devolvido ao proprietário, diz a polícia. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 47.º Distrito Policial (Capão Redondo).