Pizzaria sofre arrastão na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma pizzaria na Avenida Imirim, número 2631, no bairro de mesmo nome, na zona norte de São Paulo, sofreu um arrastão por volta de 21 horas de quarta-feira, 7. A Polícia Militar (PM) conseguiu prender quatro dos cinco bandidos que promoveram o assalto na Nandos Pizzaria.

"Primeiro uma menina, menor de idade, foi até o restaurante e pediu um copo de água para ver o ambiente. Em seguida, o restante do grupo, três maiores e outra menor, entraram e anunciaram o assalto", contou o soldado Rogério, da 2ª Companhia do 47º Batalhão, que atendeu a ocorrência. Eles mostraram pistolas e ameaçaram os três clientes e a dona do restaurante, que estavam no local. Toda a ação durou cerca de três minutos. Foram roubados celulares, carteiras, bolsas e o dinheiro do caixa.

O alarme do estabelecimento foi acionado e o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) avisado do crime. Ao chegarem na pizzaria, as vítimas indicaram a direção para onde os criminosos fugiram. Os assaltantes foram abordados perto do restaurante, e não ofereceram resistência, já que as armas eram falsas, simulacros. Uma das meninas conseguiu fugir.

No 13º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, os policiais descobriram que os três maiores possuíam passagem na polícia por roubo, posse de arma e drogas.

Notícia atualizada às 4h30