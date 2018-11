Pista sentido bairro da Washington Luís continua interditada

Os bloqueios e os desvios montados na última terça-feira, 17, na região do Aeroporto, na zona sul da capital, continuam mantidos, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A pista sentido centro-bairro da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo, permanece interditada. De acordo com a CET, qualquer decisão no sentido de liberar parcial ou totalmente a via dependerá do Corpo de Bombeiros, que ainda trabalha na remoção de vítimas do acidente com o Airbus 320 da TAM. Assim, quem trafega no sentido bairro da Washington Luís deve continuar seguindo os desvios montados pela CET na área, tanto pela Avenida Ibirapuera como pela Avenida Miruna. Como alternativa, os motoristas que se dirigem à zona sul podem utilizar as avenidas Nove de Julho e Santo Amaro. Os veículos que seguem pela avenida 23 de Maio, sentido bairro, nas proximidades do Detran, serão desviados pela Avenida Ibirapuera. A chamada "Operação Comporta" está sendo realizada neste bloqueio, pois caso a Avenida Ibirapuera apresente lentidões por causa do excesso de veículos, o bloqueio será liberado momentaneamente e os motoristas deverão seguir em frente. Na Avenida Moreira Guimarães, junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, o motorista encontrará um novo bloqueio com desvio pela Avenida Miruna. E, dessa forma, poderá acessar a Avenida dos Bandeirantes. Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, permanece o bloqueio do acesso à Avenida Washington Luiz (Aeroporto). O motorista deverá seguir em frente - Desvio pela Avenida Pedro Bueno. Acidente A CET registrou um grave, durante a madrugada desta sexta-feira, na região sul da cidade. Por volta das 5 horas, houve uma colisão entre um ônibus e um carro de passeio, na Avenida do Estado com a Praça Alberto Lion, área do Cambuci. Uma pessoa, ainda não identificada, morreu e duas ficaram feridas. O corpo permanece no local aguardando a perícia. Os veículos envolvidos no acidente já foram removidos e não há lentidão naquele trecho, conforme a CET.