Pista principal de Congonhas será reaberta na sexta-feira

A pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, poderá ser reaberta às 12 horas de sexta-feira, 27, segundo o brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), afirmou em entrevista à Rádio CBN na manhã desta quinta-feira, 26. Pereira afirmou que a pista continua fechada nesta quarta para que reparos sejam feitos. "Tivemos problemas com o talude que cedeu e não há mais risco. A limpeza precisa ser rigorosa e acredito que a pista será aberta por volta do meio-dia amanhã", afirmou. Na terça-feira, 24, o superintendente regional da Infraero em São Paulo, Edgard Brandão Filho, admitiu que a reabertura da pista dependia das condições do tempo na cidade. Segundo Brandão, os buracos abertos pela perícia para investigar as causas do acidente com o Airbus A320 da TAM e o deslizamento ocorrido na segunda-feira, 23, na cabeceira da pista, provocado pelo mesmo avião, não seriam problemas para que a pista volte a funcionar. "Tudo vai depender mesmo da chuva dar uma trégua", admitiu o superintendente.