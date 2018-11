Pista principal de Congonhas pode ser reaberta nesta quarta

O Aeroporto de Congonhas, que opera apenas com a pista auxiliar, pode voltar à normalidade ainda nesta quarta-feira, 18, segundo informações extra-oficiais. A pista principal, na qual o Airbus 320 da TAM, que fazia o vôo 3054, derrapou e acabou se chocando com um prédio da empresa, já teria sido inspecionada e lavada. Veja também: Lista das 184 vítimas do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? O local do acidente Os piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe De acordo com informações oficiais da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a pista auxiliar de Congonhas operava com restrições quanto ao tamanho e ao peso das aeronaves. A empresa estatal que administra o aeroporto não soube detalhar o grau dessas restrições. Segundo informou o jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, um diálogo gravado entre um controlador de vôo e um piloto que pousaria em Congonhas alertava sobre o estado da pista principal do aeroporto. "Cuidado para não tocar muito adiante, porque a pista está escorregadia", alertava o controlador.