Pista de Congonhas abre e volta a ser fechada 5 minutos depois

Embora a pista principal do Aeroporto de Congonhas tenha sido aberta logo após a vistoria feita pelo novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e tenha registrado o pouso de um Airbus A319 da TAM e a decolagem de um ATR 40 da Pantanal, cinco minutos depois a torre de controle fechou novamente a pista, às 12h26. O Estadão apurou que autoridades ligadas à Infraero teriam liberado as operações na pista sem avisar a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que precisa pedir para a Aeronáutica emitir um comunicado - chamado Notam - para liberar as operações na pista principal. Segundo o Serviço Regional de Proteção ao Vôo, não há informações sobre a liberação do pouso do avião. Após as duas operações , um pouso e uma decolagem, o chefe da torre de controle teria questionado a inexistência do Notam e determinou o fechamento da pista novamente. Até o início da tarde desta sexta, a Anac não tinha sido avisada pela Infraero sobre a liberação da pista e não havia pedido à Aeronáutica a emissão de um novo comunicado. Apesar de o presidente da Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, ter prometido que a pista principal de Congonhas voltaria a funcionar ao meio dia desta sexta-feira, 27, as primeiras operações só foram retomadas às 12h20. O primeiro pouso foi um Airbus A 319, da TAM que, por ironia do destino, também veio de Porto Alegre e fez uma escala em Florianópolis. Ele pousou às 12h23, no sentido oposto ao que aconteceu o acidente. Segundo o comandante da aeronave, que não quis se identificar, o pouso foi tranqüilo e a decisão de que ele pousaria na pista pista principal foi da torre de controle. A primeira decolagem na pista foi feita por um ATR 40 da Pantanal. A Infraero teria liberado a pista apenas depois de o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, ter permanecido quase uma hora no aeroporto de Congonhas, vistoriando as obras de ranhuras na pista principal. Com a retomada das operações da pista principal de Congonhas, a aviação comercial terá de reduzir de 38 para 33 o número de pousos e decolagens por hora (slots) no aeroporto. Com as mudanças, aeroporto deve operar vôos só para o interior e 9 capitais. TAM, Gol e Varig anunciaram o remanejamento de 52 vôos para Guarulhos, o cancelamento de 12 e a suspensão por tempo indeterminado de outros 16. A BRA já havia transferido todos os vôos para Cumbica. Serão afetadas todas as regiões do País. Além disso, a TAM informou que 11 destinos vão mudar de horário, para não coincidir com os períodos mais movimentados. Visita do ministro Do aeroporto, Jobim seguiu para o prédio da TAM Express, com o qual o Airbus da empresa se chocou, na terça-feira, 17, deixando 199 mortos. O ministro era mantido longe da imprensa e fez o percurso entre o aeroporto e o edifício a pé - o prédio do acidente é em frente ao aeroporto, na Avenida Washington Luís. O ministro visitou os escombros acompanhado do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Ronaldo Marzagão, e do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito. Jobim subiu nos escombros do prédio da TAM com uma escada magirus do Corpo de Bombeiros e, segundo um assessor, teria dito que o acidente "é uma tragédia impactante, que impões ações." Às 15 horas o novo ministro terá encontro com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Mais tarde, às 17 horas, Jobim deve se encontrar com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). De acordo com a assessoria do ministro, ele só deve falar à imprensa após o encontro com o governador do Estado.