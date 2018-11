Pista da Washington Luiz no sentido Interlagos ainda interditada

Por volta das 11 horas, a Avenida Washington Luiz, em frente ao Aeroporto de Congonhas, fluía bem no sentido centro de São Paulo. A pista no sentido contrário permanecia fechada, devido aos trabalhos do Corpo de Bombeiros na região, no resgate de corpos vítimas do acidente com o avião da TAM e também os serviços da perícia. Ainda havia pequenos focos de incêndio às 11 horas. Não há previsão de liberação da pista da Washington Luiz no sentido de Interlagos. De acordo ainda com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foi montada na região a Operação Comporta, que visa tentar minimizar os transtornos e orientar melhor os motoristas. Apesar dos problemas, o tráfego estava tranqüilo no fim da manhã desta quarta na capital paulista. A medição realizada às 12 horas apontou apenas 25 quilômetros de lentidão na cidade. O vôo 3054 da TAM, vindo de Porto Alegre na terça-feira, 17, com 186 pessoas a bordo - sendo 162 passageiros, 18 funcionários da companhia aérea e seis tripulantes - explodiu próximo a Congonhas.