Pista central da Marginal do Tietê pode ser liberada nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O governo de São Paulo estima que a pista central da Marginal do Tietê poderá ser reaberta nesta sexta-feira, 4, se uma alternativa de engenharia adotada no local promover a segurança necessária para a retomada do tráfego. Caso seja necessária a instalação de estacas de contenção, o trabalho poderá ser mais demorado e a liberação só ocorrerá na próxima sexta-feira, 11. As autoridades acompanham as ações de estabilização para tomar a decisão.

Um desmoronamento em uma obra da Linha-6 Laranja do Metrô na manhã de terça-feira, 1.º, fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, e, segundo o governo, foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto. O motivo dessa ruptura ainda não foi esclarecido. Não houve vítimas.

O secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, disse que a liberação da pista central depende da avaliação do fechamento da cratera aberta. Um primeiro cenário é de que seja necessário a colocação de estacas para contenção da pista. "Mas, dependendo do desempenho do trabalho que está sendo feito para tapar a vala aberta, talvez não precise desse estaqueamento. Aí teríamos um prazo mais rápido, de dois ou três dias para liberar", explicou.

Galli disse mais cedo à TV Globo que o esgoto já está contido. “Há dois túneis que passam embaixo da marginal. O túnel de estacionamento, que já estava construído, e o segundo túnel, que estava sendo feito pelo tatuzão. Os dois túneis estão com esgoto. Estão com estabilidade, já não entra mais esgoto. A Sabesp está trabalhando no fechamento deste esgoto. Esse interceptor (coletor) que temos hoje tem três anos. Então, ela vai remover para um dos coletores que já operava no sistema para que não tenha mais a entrada de material no fosso”, disse.

Desde a noite de terça-feira, funcionários trabalham no fechamento da cratera. "Estamos injetando concreto, serão cinco mil metros cúbicos de concreto. Não é bem concreto, é argamassa com concreto também, que será colocada lá. Nós temos que lançar à distância, até para não chegar com o caminhão muito perto do buraco. Isso é feito para a gente substituir a terra que tinha, que foi solapada, por essa argamassa que está sendo colocada hoje", disse o secretário.

Segundo ele, posteriormente serão colocadas algumas estacas ao longo da Marginal do Tietê para também sustentar toda a marginal e todo o terreno presente no local.

Ainda na terça-feira, uma reunião com os técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), da concessionária Acciona e da Prefeitura de São Paulo, em um comitê criado após a enorme cratera que se formou na Marginal Tietê, definiu que o buraco seria preenchido com "material rochoso e argamassa".

Rochas também estão sendo colocadas no poço de ventilação da futura estação da Linha-6 Laranja do Metrô para dar estabilidade para todo o sistema. “Uma vez dando estabilidade, vamos fazer a remoção do esgoto por meio do outro túnel - aquele poço do outro lado da Marginal do Tietê”, disse Galli. Essa remoção, porém, ainda não tem data definida para ser realizada, uma vez que é preciso primeiramente dar estabilidade ao local. Ou seja, o reparo da tubulação não prazo para ser iniciado.

A investigação, que apura as causas do acidente, contará com o trabalho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). “Contratamos o IPT para que a gente tenha uma opinião técnica bastante balizada que irá trabalhar para fazer toda essa investigação e definir exatamente o que ocorreu. O que temos de informação até o momento é que o tatuzão passava a três metros abaixo dessa coletora de esgoto. Estava prestes a fazer a perfuração do túnel, chegando já neste poço. Próximo disso, começou a vazar água do coletor. Essa água solapou o que tinha de terra entre as contenções feitas pela companhia e o interceptor, provocando a falta de sustentação. Havia sustentação por parte da construtora, um projeto de sustentação. Mas, começou a vazar água do coletor, solapou a terra que estava entre a contenção e a galeria. A galeria perdeu a sustentação e veio a romper. O que provocou o rompimento da galeria, esse grande coletor, é que não sabemos. Isso que tem que ser investigado”, acrescentou o secretário.

Conforme Galli, os custos extras com a obra serão pagos pela Acciona. "O risco de engenharia compete à construtora Acciona, que está bancando todos esses custos. O Estado não tem custo nenhum. Há seguros para esses tipos de ocorrências", afirmou.

Po enquanto, para amenizar o impacto ao trânsito no local, o rodízio de veículos segue suspenso até a sexta-feira, 4. A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial a autorização para a implantação de um desvio na Marginal do Tietê. A medida prevê uma rota pela Rua Aquinos, na Água Branca, que será estendida por mais uma quadra, no sentido das Rodovias Castelo Branco e Ayrton Senna.