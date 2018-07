Pista cede e provoca lentidão na Rodovia Régis Bittencourt

Um afundamento na pista da Rodovia Régis Bittencourt deixou o trânsito lento na altura do km 333, na região de Juquitiba, no interior de São Paulo, no começo da manhã desta quarta-feira, 18. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista cedeu por volta das 5 horas, mas ainda não há informação sobre o que teria causado o afundamento. O trânsito está fluindo pelo acostamento da pista sentido São Paulo, pois uma faixa da esquerda está interditada, segundo a PRF.