Pista auxiliar de Congonhas funciona normalmente

A pista auxiliar do aeroporto de Congonhas está operando na manhã desta quarta-feira. O primeiro vôo da companhia Pantanal com destino a Bauru decolou às 6h54. Segundo a companhia, ele estava vazio e faria um traslado em Bauru. Os passageiros do vôo 6266 da Ocean Air com destino a Ipatinga, Minas Gerais, foram para a sala de embarque. O vôo estava previsto para as 6h05 e segundo a empresa não há previsão de decolagem. Os demais vôos da Ocean Air foram transferidos para Cumbica. As empresas aéreas realizam normalmente os check-ins em seus balcões no aeroporto e os passageiros são chamados para a sala de embarque. No início desta manhã, a situação é de relativa calma. A TAM cancelou 19 vôos para todo o país nesta manhã e desviou 12 para o aeroporto de Viracopos. A empresa pede que os passageiros liguem para o número 4002-5706 antes de se dirigirem para Congonhas.