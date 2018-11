Pilotos se recusam a pousar em Congonhas e vôos são desviados

Pelo menos oito vôos da TAM foram desviados do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 23, quando chovia na região. Os pousos foram transferidos para o Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), depois que a empresa determinou que os pilotos da companhia não vão mais pousar em Congonhas em dias de chuva. Veja também: TAM orienta não usar pista de Congonhas com chuva Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea A decisão da TAM vai valer enquanto não for implementado o grooving - as ranhuras para ajudar o escoamento de água na pista. Como a pista principal continua interditada e sem previsão para a reabertura, tanto os pousos como as decolagens continuarão sendo feitas na pista auxiliar, mas a decisão final sobre as aterrissagens caberão exclusivamente aos pilotos. A decisão de não pousar na pista principal de Congonhas em dias de chuva até que sejam feitas as ranhuras também teria sido adotada pela companhia aérea Gol. No entanto, a assessoria de imprensa da empresa ainda não confirmou essa posição. A pista principal do Aeroporto de Congonhas está fechada desde a última terça-feira, 17, quando um Airbus não conseguiu pousar e acabou se chocando com o prédio da TAM Express, na Avenida Washington Luís. O avião tinha 187 pessoas a bordo e pelo menos outras quatro, em terra, morreram no acidente. Até a manhã desta segunda, 61 vítimas já haviam sido identificadas pelo IML.