Piloto desaparecido não consta na lista do Airbus, afirma TAM

A assessoria de imprensa da TAM informou na manhã desta sexta-feira, 20, que o nome do piloto Marcos Stepanski, de 27 anos, não consta mesmo na lista de passageiros do Airbus A-320 do vôo 3054, que colidiu com um prédio quando tentava pousar em Congonhas. O acidente deixou, até agora, 190 mortos. A assessoria desmentiu a versão de que, por ser funcionário da TAM, Marcos Stepanski não precisaria fazer o check-in no saguão. Também negou a possibilidade de ele ter vindo de 'carona' no jato, que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo, na última terça-feira. A família dele garantiu, no Rio Grande do Sul, que, apesar do vôo estar lotado, o piloto viajou mesmo assim porque, na quarta-feira seguinte, dia 18, teria de fazer alguns exames na capital paulista para obter a licença que o permitiria conduzir os Airbus. Um exemplo disso tudo, assegurou o órgão, foi o fato de que outros cinco funcionários que também viajaram no mesmo vôo e cujos nomes fazem parte da lista divulgada pela companhia das pessoas que ingressaram no avião. Apesar de estar dando ajuda à família do piloto, a TAM reiterou que o nome dele não consta da lista dos que estavam no fatídico vôo. Stepanski era neto de um comandante aposentado da Varig, sobrinho de outros dois pilotos e filho de um comissário aposentado. Questionada sobre o pagamento de indenizações, a assessoria de imprensa da TAM declarou que, por enquanto, a empresa está preocupada com outras questões, como, por exemplo, o traslado de corpos e o encontro de funcionários desaparecidos por causa do acidente. No momento oportuno, a companhia deverá tratar desse assunto.