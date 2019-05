PF apreende 329 kg de cocaína em contêiner no Porto de Santos

SOROCABA - A Polícia Federal apreendeu 329 kg de cocaína escondida em um contêiner, neste sábado, 18, no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A droga, que seguiria para o porto de Antuérpia, na Bélgica, foi localizada por meio do sistema de scanner de contêineres destinados à exportação. A ação, em conjunto com a Receita Federal, detectou os tabletes da droga escondidos em 15 bolsas esportivas. Ninguém foi preso durante a operação.

Conforme a PF, a suspeita é de que o entorpecente foi inserido no contêiner juntamente com uma carga de papel, que estava em situação regular, numa técnica criminosa denominada 'rip-on, rip-off'. Ainda segundo os agentes, tudo indica que o responsável pelo contêiner não tinha conhecimento da droga.

Essa é a segunda apreensão de cocaína no Porto de Santos, em uma semana. Na última segunda-feira, 13, a equipe da Alfândega da Receita no porto interceptou 325 kg dessa droga escondidos em meio a uma carga de café. Nesse caso, o contêiner também seguiria para o porto de Antuérpia.