PF apreende 3,8 toneladas de cocaína no Paraná

A Polícia Federal apreendeu 3,8 toneladas de cocaína, escondida numa carga de madeiras, que embarcaria na tarde desta quinta-feira, 5, do Porto de Paranaguá, no Paraná, para a Europa. Segundo o delegado da PF Wagner Mesquita de Oliveira, as suspeitas que levaram à aprensão começaram na semana passada, quando um carregamento de madeira brasileira que escondia cocaína foi apreendido pela Interpol, na Romênia. O navio que transportava a droga tinha partido de Paranaguá. "Passamos a supervisionar os embarques no porto e descobrimos que um novo carregamento de madeira, da mesma origem, estava agendado para hoje (quinta, 5). Ao fazermos a fiscalização, descobrimos grande quantidade de cocaína, embalada em tabletes. Foram 3,8 mil quilos da droga, dentro de 5 contêineres com a madeira", contou Oliveira. Ainda segundo o delegado, a droga chegou a Paranaguá vinda de São Paulo. A empresa responsável pela carga - identificação não foi revelada - será interrogada, no prosseguimento das investigações. A operação da PF paranaense teve a participação da Interpol e da Receita Federal.