Clientes relatam disparos no estacionamento do Shopping Eldorado

SÃO PAULO - Uma ação da Polícia Civil terminou com disparos no estacionamento do Shopping Eldorado, na zona oeste, no início da tarde desta sexta-feira, 21. Clientes relatam o susto ao ouvir os tiros. O caso foi levado para o 77ª DP, na Santa Cecília, na região central. Não houve feridos.

Entre os lojistas, cada um tinha a sua versão do ocorrido: tentativa de roubo de carro com um segurança dentro que teria revidado; perseguição que culminou dentro do shopping; ação contra uma carro forte, já que o shopping tem casa de câmbio e lotérica. A imaginação voou na falta de informação oficial. A única coisa em comum é que tiros foram ouvidos e houve gritaria e corre-corre no piso térreo do shopping.

“Até achei a princípio que era alguma brincadeira de carnaval, bagunça de bloquinho. Mas alguém falou que era tiroteio, um monte de gente entrou na loja e fechamos a porta da loja. Só ficamos tentando ouvir o que acontecia lá fora. Mas depois de um tempo pareceu tranquilo e abrimos de novo”, conta Gisele Rocha, de 30 anos, que trabalha na Body Shop, bem em frente às portas do térreo.

Já Rafaela Albuquerque, de 22 anos, hostess do Outback, conta que ficou apavorada. Pessoas que estavam nos corredores do shopping correram para dentro do restaurante, que fica muito perto da entrada principal do shopping. A ação ocorreu na hora do almoço e muita gente de empresas vizinhas estava lá. “Um monte de gente tremendo, chorando, a gente tudo se abaixou. As lojas todas fecharam. Na hora a gente pensa que é alguém que vai matar todo mundo. Mas logo vimos que era do lado de fora, no estacionamento, e deduzimos que deveria ser tentativa de roubo de carro, algo assim. Mas foi muito rápido, logo voltou ao normal”, diz.

Ana Clara Oliveira Sousa, de 26 anos, atendente da Cheesecakeria, que fica no térreo do shopping. Ela estava trabalhando quando ouviu três tiros: “Só sai correndo pra dentro do Outback, achando que era um desses loucos de massacre. Fiquei morrendo de medo. Todo mundo correu. O shopping ficou vazio, vazio.”

Algumas horas depois da ação policial, o clima era de absoluta normalidade no shopping. As pessoas continuavam fazendo suas compras e muitas nem sequer sabiam que algo tinha acontecido

A Polícia Militar for chamada por volta das 14h15 – mas ao chegar ao local o atendimento já estava sendo feito pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) o caso está sendo apresentado no 77º Distrito Policial (DP), na Santa Cecília, na região central.

Em nota a assessoria do Shopping Eldorado confirmou o ocorrido, mas ressalta que a ação se deu no entorno do shopping e terminou em seu estacionamento externo. “O Eldorado informa que acompanha a ação da Polícia Civil que ocorreu no entorno do empreendimento e terminou no estacionamento externo na tarde desta sexta-feira, 21, e reforça que contribui com as autoridades locais no que for necessário. O shopping esclarece ainda que não houve feridos e que funciona normalmente.

