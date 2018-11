Pelo menos 33 corpos não ficaram carbonizados, dizem médicos Segundo informações dos médicos que auxiliam os homens do Corpo de Bombeiros na retirada dos corpos tanto do prédio quanto da aeronave, 39 cadáveres já foram resgatados. Destes, pelo menos 33 não estavam carbonizados, pois foram jogados para fora do avião no momento do acidente e ficaram sob os escombros do prédio destruído pelo impacto. Veja também: O local do acidente Os piores desastres aéreos do Brasil Conheça o Airbus A320 Galeria de fotos ">Tudo sobre o acidente da TAM Segundo a companhia aérea TAM, no momento em que o Airbus A-320 da empresa se chocou contra o prédio da companhia após sair da pista de Congonhas e passar sobre as pistas da Avenida Washington Luís, na zona sul da capital paulista, mais de 95% dos funcionários que trabalhavam no local conseguiram sair do prédio. Até as 2 horas desta madrugada, 26 corpos já haviam chegado ao Instituto Médico Legal (IML) Central, no bairro de Cerqueira César. Dois caminhões frigoríficos foram disponibilizados para auxiliar no transporte dos corpos.