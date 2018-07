Pedra de 10 toneladas desaba e destrói casa em Santos

Uma família do bairro José Menino, em Santos, no litoral sul de São Paulo, levou um susto na manhã desta segunda-feira, 16. Uma pedra de aproximadamente 10 toneladas desabou da encosta do Morro José Menino, numa altura de cerca de 30 metros, e atingiu o sobrado onde moram, por volta das 9h30. Ninguém ficou ferido, mas os moradores precisaram ser retirados da casa como prevenção, pois a outra parte da rocha ainda está presa na encosta, segundo a Defesa Civil. A rocha atingiu os fundos do sobrado, destruindo a varanda, parte da área de serviço e da cozinha, no andar de baixo da construção. Além disso, o abastecimento de água foi comprometido. Com o impacto, partes da casa racharam. A água das chuvas que atingem a região devem ter infiltrado em alguma abertura da pedra, que acabou se rompendo e caindo sobre a casa, segundo a Defesa Civil. A outra parte da rocha permanece na encosta. As duas partes da rocha serão quebradas à mão, o que levará cerca de uma semana para ser concluído. A família só poderá retornar à residência após o trabalho do corte da pedra e depois de uma avaliação da Defesa Civil.