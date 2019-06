Pedágio de rodovias de SP fica mais caro nesta segunda-feira

SÃO PAULO - A partir da próxima segunda-feira, 1.º, a tarifa de pedágio vai ficar mais cara nas rodovias estaduais de São Paulo. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o valor-base do reajuste é de 4,66%, correspondente à reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2018 e maio deste ano.

LEIA TAMBÉM > Pesquisa aponta 323 pontos críticos para neblina em 46 rodovias de SP

Na data, o reajuste será praticado nas três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias. Elas incluem vias como a Presidente Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes e o sistema Anchieta-Imigrantes.

Por causa do arredondamento da fração de centavos, algumas praças vão subir mais do que o IPCA e outras ficarão abaixo, segundo a Artesp. Em valores absolutos, os maiores pedágios cobrados chegam a R$ 27,40 com o reajuste. O preço será praticado na Rodovia dos Imigrante (Piratininga) e na Anchieta (Rio Grande). Antes, eram cobrados R$ 26,20 - ou 4,5% a menos.

As rodovias da última etapa do programa de concessão, assinada em 2017, só terão pedágio mais caro depois. No sábado, dia 6, vão subir as tarifas operadas pela concessionária Entrevias. Por sua vez, as da Via Paulista serão reajustadas em 23 de novembro.

Confira os novos preços de pedágio nas rodovias de São Paulo

Rodovia Presidente Castello Branco

Osasco: R$ 4,40

Barueri: R$ 4,40

Itapevi: R$ 8,80

Iaras: R$ 9,10

Boituva: R$ 9,80

Itu: R$ 11,80

Quadra: R$ 13,50

Itatinga: R$ 13,50

Rodovia Anhanguera

Limeira: R$ 6,40

Sta. Rita Passa Quatro: R$ 7,60

São Simão: R$ 7,60

Leme: R$ 7,90

Pirassununga: R$ 7,90

Nova Odessa: R$ 8,40

Valinhos: R$ 9,50

Perus: R$ 9,60

Rodovia dos Bandeirantes

Limeira: R$ 6,40

Sumaré: R$ 8,40

Itupeva: R$ 9,50

Caieiras: R$ 9,60

Campo Limpo: R$ 9,60

Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste: R$ 2,10

Trecho Leste: R$ 2,60

Trecho Sul: R$ 3,50

Sistema Ayrton Senna-Governador Carvalho Pinto

Ayrton Senna (Guararema): R$ 3,60

Ayrton Senna (Itaquaquecetuba): R$ 3,90

Carvalho Pinto (São José dos Campos): R$ 3,60

Carvalho Pinto (Caçapava): R$ 3,70

Sistema Anchieta-Imigrantes

Imigrantes (Diadema): R$ 2,00

Imigrantes (Eldorado): R$ 3,80

Imigrantes (Batistini): R$ 6,20

Imigrantes (Piratininga): R$ 27,40

Anchieta (Riacho Grande): R$ 27,40

Rodovia dos Tamoios

Jambeiro: R$ 4,00

Paraibuna: R$ 7,60

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

São Vicente: R$ 7,60

Rodovia Cônego Domênico Rangoni

Santos: R$ 12,80

Rodovia Washington Luis

Itirapina: R$ 5,40

Rio Claro: R$ 9,00

Agulha: R$ 11,40

Catiguá: R$ 16,00

Araraquara: R$ 16,90

Rodovia Raposo Tavares

Araçoiaba: R$ 4,00

Caiuá: R$ 7,30

Rancharia: R$ 7,40

Regente Feijó: R$ 7,50

Alambari: R$ 8,40

Palmital: R$ 8,70

Assis: R$ 9,10

São Roque: R$ 9,40

Alumínio: R$ 9,40

Presidente Bernardes: R$ 9,80