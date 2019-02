Paulista voltará a ter tráfego de carros aos domingos até o dia 10 de março

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo suspenderá o Programa Ruas Abertas na Avenida Paulista, a partir de um pedido feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A medida valerá a partir deste domingo, 24, e se estenderá aos dias de carnaval (domingo, 3, e terça, 5), além do domingo, 10 de março. O objetivo é "preservar a fluidez do tráfego e vias de acesso e rotas de eventuais emergências, durante o período do carnaval de rua".

O programa voltará a funcionar no domingo, 17 de março, quando a circulação de veículos será interrompida das 10h às 17 horas.

Também está prevista para este domingo, 24, a suspensão do funcionamento das ciclofaixas de lazer, de acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O objetivo também é "favorecer a operacionalização de desvios no trânsito, preservando a segurança dos ciclistas neste domingo de pré-carnaval"

As seguintes ciclofaixas de lazer serão desativadas:

- Circuito Paulista e Ibirapuera: Avenidas Paulista, Dr. Noé de Azevedo, Jabaquara, Indianópolis, República do Líbano e Brasil, além das ruas Bernadino de Campos, Vergueiro e Domingos de Morais;

- Circuito Zona Norte: Avenidas Santos Dumont, General Pedro Leon Schneider e parte da General Ataliba Leonel (entre as ruas Doutor Zuquim e Voluntários da Pátria);

- Circuito Zona Sul/Vila Olímpia: Avenidas Jornalista Roberto Marinho, Hélio Pellegrino, Brigadeiro Faria Lima e Engenheiro Luis Carlos Berrini, além das ruas Funchal, Henrique Chamma, São Tomé, Raja Gabaglia, Olimpíadas, Fiandeiras, Gomes de Carvalho e Inhambu;

- Circuito Centro: Ruas da Consolação (a partir da Praça Franklin Roosevelt), Xavier de Toledo, Boa Vista e Praças da Sé e João Mendes.