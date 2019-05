Prefeitura reverte decisão na Justiça e abrirá a Paulista para pedestres a partir das 18h de sábado

SÃO PAULO – A Prefeitura de São Paulo conseguiu reverter a decisão que a impedia de abrir de forma antecipada a Avenida Paulista, região central da capital, para pedestres em razão da Virada Cultural. Segundo a administração municipal, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar com o impedimento, e a avenida estará liberada para circulação de pedestres a partir das 18h deste sábado, 18.

A intenção da Prefeitura havia sido impedida por liminar da juíza Patricia Pires, da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, que atendeu parte de um pedido feito à Justiça por representantes de moradores da região. A juíza considerou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2007 que limita a quantidade de eventos na Paulista ao longo do ano para atender a parte do pedido.

Após dizer que acataria a decisão judicial, a gestão Bruno Covas (PSDB) informou na noite desta sexta que a Procuradoria-geral do Município obteve a suspensão da liminar no Tribunal de Justiça. Com isso, fica confirmado o fechamento da Avenida Paulista para veículos e o Programa Paulista Aberta passa a vigorar a partir das 18h deste sábado.