Passeata vai homenagear vítimas do vôo 3054 no domingo

As vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM vão ser homenageadas no domingo, 29, doze dias após o Airbus ter caído no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Pelo menos oito entidades vão fazer uma caminhada pelas ruas em memória às vítimas. A intenção é protestar por soluções para a crise aérea no País. Lista de vítimas identificadas O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O evento começa às 9 horas, no Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera. Os organizadores da caminhada pediram para os participantes para usarem roupas pretas e levarem flores. Em nota, as entidades informam que o objetivo da caminhada é "expor publicamente o seu repúdio e exigir do governo soluções imediatas para inibir os abusos a que todos os passageiros e famílias estão sendo submetidos". Após deixar o Monumento às Bandeiras, a passeata deve seguir pelas avenidas Moreira Guimarães, Rubem Berta e Washington Luís, até chegar ao prédio da TAM Express, com o qual o Airbus se chocou no dia 17 de julho, deixando 199 mortos. Os organizadores não souberam estimar quantas pessoas devem participar do movimento. Entre as entidades que organizam o evento estão a Associação Brasileira de Parentes de Vítimas de Acidentes Aéreos (Abrapavaa), Cidadão, Responsável, Informado e Atuante (Cria Brasil), Campanha Rir para não Chorar, Casa do Zezinho, Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto Brasil Verdade, Instituto Rukha e Movimento Nossa São Paulo: Outra Cidade.