Passageiros em pânico após vôo da TAM apresentar problemas

Os 136 passageiros do vôo JJ 3892, da TAM, que iriam embarcar no começo da madrugada de quinta-feira, 19, de Belém para Santarém e Manaus viveram trinta minutos de pânico quando o avião começou a apresentar problemas no trem de pouso e teve de retornar à capital paraense. O vôo foi cancelado e todos conseguiram finalmente embarcar às 10h40 da manhã. Os passageiros passaram a noite em um hotel pago pela TAM. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 "Já no momento da decolagem nós percebemos que havia dificuldades com o avião. Ele não conseguia ganhar altitude e começou a rodar em círculos", contou o representante comercial Anivaldo Antunes. Os passageiros começaram a ficar inquietos e a perguntar o que estava acontecendo. Dez minutos depois, o piloto informou que havia um problema no trem de pouso e que iria ficar rodando até que a pista fosse liberada para o avião retornar e pousar com segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em Belém informou que, logo após o incidente, o avião foi encaminhado para manutenção em um galpão da TAM no aeroporto. A assessoria de comunicação da empresa disse que, por causa do problema, o avião teve de passar por uma "manutenção preventiva não programada". A Anac descartou a possibilidade de o avião ter colidido com um animal que teria atravessado a pista durante a decolagem. "Só espero que, após o acidente em que morreram tantas pessoas e com esse susto que tivemos aqui, as pessoas que cuidam da avião civil tenham mais cuidado e responsabilidade com as vidas humanas", desabafou o técnico em informática, Luciano Macedo.