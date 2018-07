Passageira xinga comissária antes de voo em Guarulhos e é retirada de aeronave

SÃO PAULO - Uma passageira xingou uma comissária de bordo no interior de uma aeronave que tinha decolagem programada para o início da noite desta segunda-feira, 30, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A mulher, que não teve a identificação revelada, estrava sentada na primeira fileira da classe econômica e se irritou quando soube que não poderia deixar uma bagagem de mão na frente do seu assento. Ela começou a xingar os comissários e, exaltada, dizia: “quero ver quem vai tirar minha bolsa daqui”. A mulher chamou uma das atendentes de empregada doméstica e depois bateu nela com uma blusa.

O voo 3113 partiu de Cumbica para Florianópolis com mais de uma hora de atraso. A passageira foi retirada do avião por agentes da Polícia Federal. O procedimento de segurança manteve o avião no chão por mais de uma hora. O voo 3113 da Latam deveria ter partidos às 18:15 e decolou às 19h43. O comandante Marcelo Gonçalves falou em “fato desagradável” ao explicar o evento e o atraso.

Em nota, a Latam disse que solicitou o desembarque de uma passageira do voo 3113 "em função de comportamento indisciplinado a bordo". "A empresa reforça que segue todas as regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para o transporte de bagagens e os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais."