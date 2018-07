Parte do forro de hospital cai e atinge 4 pessoas na zona leste

SÃO PAULO - Quatro pessoas ficaram feridas com a queda de parte do gesso de uma marquise do Hospital e Maternidade São Cristóvão, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 5.

Segundo a assessoria do hospital, por volta das 8h30, o forro de gesso da marquise que dá acesso ao ambulatório do hospital caiu sobre quatro senhoras que aguardavam atendimento.

Elas tiveram ferimentos leves, segundo o hospital, e foram atendidas no pronto-socorro da instituição. Três delas já tiveram alta. A quarta ferida permanece em observação. O hospital já convocou a perícia para averiguar o que provocou a queda do gesso. A área está interditada e o hospital funciona normalmente.