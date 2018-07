Parte de telhado de loja em Santo André cai e fere dois

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira, 4, após parte do telhado de uma loja de materiais de construções cair em Santo André, no ABC paulista. A rede Telhanorte informou que as vítimas foram um cliente e uma funcionária da lanchonete, e que eles se feriram "aparentemente sem gravidade". As telhas caíram dentro da unidade após um vendaval arrancá-las. O cliente foi levado ao Hospital Brasil e a funcionária, ao Centro Hospitalar Municipal. Veja também: SP sai do estado de atenção, mas alagamentos permancem Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi levada pelo resgate da corporação e outra pela ambulância do Serviço de Atendimento de Médico de Urgência (Samu). Os bombeiros informaram que receberam o chamado logo após o início da chuva e da ventania. A perícia segue para o local para confirmar os motivos que levaram à queda do teto da loja. Os hospitais ainda não deram informações sobre o estado de saúde das vítimas. Em nota, a Telhanorte ressaltou que a documentação da loja está em situação regular e que o último laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros é válido até outubro deste ano. "Por medida de segurança e de forma preventiva, a Telhanorte decidiu fechar a loja temporariamente, para que o Corpo de Bombeiros e a equipe de engenharia da rede possam fazer a avaliação necessária", traz o comunicado. A empresa garantiu que prestará toda a assistência necessária às vítimas do acidente. Atualizado às 17h17 para acréscimo de informações.