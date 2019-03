Chuva derruba árvores e causa alagamentos em SP; mulher está desaparecida

SÃO PAULO - A forte chuva que voltou a cair sobre a capital paulista na tarde desta terça-feira, 12, derrubou árvores, causou alagamentos e o transbordamento de córregos. As zonas norte e leste foram as mais afetadas. Também choveu em cidades da Região Metropolitana como Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos. Uma mulher está desparecida após ser levada pela correnteza, na zona leste. No dia anterior, o temporal deixou pelo menos 13 mortos na cidade e na Grande São Paulo.

No fim da tarde desta terça, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou parte da cidade em estado de atenção para alagamentos. Às 18h20, o estado de atenção se referia a algumas subprefeituras da zona leste, à zonas norte e oeste, à Marginal do Tietê e ao centro da cidade. Às 18h50, o alerta foi encerrado.

Na zona norte, o Córrego Paciência, no Tremembé, transbordou no fim da tarde, alagando a Avenida Edu Chaves. Também houve o transbordamento do Córrego Mandaqui, na Casa Verde, na altura da Avenida Engenheiro Caetano Álvares com a Rua Zilda, no início da noite. Motoristas registraram em vídeos os alagamentos na zona norte. Assista:

Além da capital paulista, também foram registradas pancadas de chuva nas regiões de Itapecerica da Serra, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, e Mauá, na Região Metropolitana. Segundo a Defesa Civil, havia risco de queda de granizo. O órgão orientou moradores a buscar abrigos e evitar áreas abertas.

O CGE indicou que as chuvas fortes desta terça foram formadas pelo calor e pela alta umidade. Nas primeiras horas da tarde, a temperatura subiu rapidamente e os termômetros do CGE chegaram a marcar 30,1°C. Os índices de umidade do ar ficaram acima dos 45%.

Vítimas

Na Rua Valentim Lemos, no Lajeado, na zona leste da capital paulista, uma mulher de aparentemente 35 anos tentava tirar o cachorro do rio quando caiu e foi levada pela correnteza. Os bombeiros faziam buscas nas margens no início da noite desta terça, mas a vítima não havia sido localizada até as 19 horas.

Na zona norte, uma árvore caiu sobre um veículo com um ocupante na esquina da Avenida Nova Cantareira com a Leôncio de Magalhães, no Tucuruvi. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, de meia-noite até as 18h40 desta terça-feira, foram recebidos 62 relatos de quedas de árvores, 31 de alagamentos e 10 de desabamentos e desmoronamentos na capital e Grande São Paulo.

Transtornos

Por causa da chuva, a linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operava no início da noite desta terça com velocidade reduzida entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto de Guarulhos. Já o Metrô tinha funcionamento normal.

O índice de congestionamento estava dentro da média para o horário na capital paulista. Às 19h30, 8,8% das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apresentavam lentidão. A média superior para o horário é de 8,9%. A zona norte da cidade era a que apresentava mais quilômetros de congestionamento às 19h30.

Envie seu relato

Presenciou a chuva em São Paulo? Publique seu relato nas redes sociais com a localização usando a hashtag #meucliqueestadao.