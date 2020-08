Parques estaduais de SP retomarão horário normal em dias úteis

Os parques estaduais de São Paulo voltarão ao horário de funcionamento normal para os dias úteis a partir desta quarta-feira, 26, de forma gradual. A medida também foi tomada pela Prefeitura da capital paulista nesta segunda-feira, 24, em 70 parques municipais. Não há previsão para abertura em feriados e no fim de semana.

A medida do governo estadual começará com cinco parques da capital: Villa-Lobos (das 5h30 às 19 horas), Cândido Portinari (das 5h30 às 19 horas) e da Água Branca (das 6 às 20 horas), na zona oeste, Horto Florestal (das 5h30 às 18 horas), na zona norte, e o núcleo Engenheiro Goulart do Parque Ecológico do Tietê (das 8 às 17 horas).

A partir do dia 31 de agosto, o funcionamento também será ampliado no Parque da Juventude (das 6 às 19 horas), na zona norte, no Guarapiranga (das 8 às 17 horas), na zona sul, no Belém (6 às 18 horas) e nos núcleos Jacuí, Biacica e Jardim Helena do Parque Ecológico do Tietê (das 8 às 17 horas), na zona leste.

Por fim, em 8 de setembro, haverá a retomada dos horários normais nos parques Jequitibá (das 8 às 17 horas), em Cotia, Gabriel Chucre (das 6 às 18 horas), em Carapicuíba, Chácara da Baronesa (das 8 às 17 horas), em Santo André, e Embu-Guaçu (8 às 17 horas).

Segundo o governo estadual, os parques da Juventude, Villa-Lobos, Horto Florestal e da Água Branca receberão 12 cabines higienizadoras, doadas pela iniciativa privada. Esse tipo de equipamento não tem, contudo, efetividade comprovada, o que já foi abordado em nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Mesmo com a ampliação do funcionamento, protocolos de segurança continuam exigidos, tais como o uso de máscara e o distanciamento social. O acesso a espaços fechados dos parques, como bibliotecas, salas de atividades e orquidário segue restrito, mas as quadras tênis estão liberadas.

Veja abaixo a lista dos parques municipais abertos na cidade de São Paulo:

Jardim da Luz;

Aclimação;

Independência:

Buenos Aires:

Ibirapuera;

Cemucam;

Alfredo Volpi;

Carmo;

Piqueri;

Vila dos Remédios;

Anhanguera;

São Domingos;

Raposo Tavares;

Lions Clube Tucuruvi;

Raul Seixas;

Santa Amélia;

Burle Marx;

Eucaliptos;

Chácara das Flores;

Tiquatira – Eng. Werner Zulauf;

Ipiranguinha;

Trote;

Parelheiros;

Povo – Mario Pimenta Camargo;

Vila Prudente – Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo;

Rapadura;

Itaim;

Fogo;

São José;

Sapé;

Água Vermelha;

Aricanduva:

Vila do Rodeio:

Consciência Negra:

Jardim Sapopemba;

Sena:

Ten. Brig. Faria Lima:

Juliana de Carvalho Torres – Cohab Raposo Tavares;

Zilda Arns;

Lajeado – Izaura Pereira Franzolin;

Canivete;

M’Boi Mirim;

Barragem de Guarapiranga;

Ciência;

Mongaguá;

Rio Verde;

Ribeirão Caulim;

Ribeirão Cocaia;

Cantinho do Céu;

Sete Campos;

Jardim Prainha;

Guabirobeira – Mombaça;

Jardim da Conquista;

Ribeirão Oratório;

Sapopemba (Aterro);

Feitiço da Vila;

Chácara do Jockey;

Jardim das Perdizes;

Parque Nair Bello;

PNMs Jaceguava;

Itaim;

Fazenda do Carmo;

Varginha;

Bororé;

PNM Cratera de Colônia;

Reserva do Morumbi;

Quississana;

Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri;

Savoy City;

Altos da Baronesa.