Parques de São Paulo deverão ter placas sobre manutenção de brinquedos

SÃO PAULO - Os parques de diversões de São Paulo serão obrigados a colocar placas informativas na entrada de cada brinquedo com dados sobre sua manutenção e os riscos da sua utilização. A nova lei foi publicada nesta quinta-feira, 1, no Diário Oficial do Estado e entra em vigor ainda hoje.

O projeto de lei foi proposto pelo deputado estadual Orlando Bolçone (PSB). Entre as informações que deverão constar na placa estão a data da última manutenção do brinquedo e a previsão de data da próxima vistoria.

A medida é adotada em São Paulo menos de um mês após um acidente em um parque de diversões do Rio matar duas pessoas. No local, foram constatadas as más condições das instalações e a falta de manutenção dos brinquedos.