Parque Ibirapuera amplia horário de funcionamento a partir deste sábado

O Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo vai ampliar o horário de funcionamento a partir deste sábado, 24. O local ficará aberto das 5h às 23h. Até hoje, 23, o parque funciona das 6h às 18h. O novo horário, de acordo com a administração, leva em consideração a taxa de 80% da população vacinada, pelo menos, com a 1ª dose na capital.

O funcionamento do parque está condicionado aos protocolos de segurança contra disseminação do coronavírus. Para os visitantes que preferem aproveitar o gramado da Praça da Paz, a administração mantém 40 círculos para distanciamento social. Além disso, os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar até as 20h.

O público deve usar máscara para acessar o local. A direção do parque oferece totens de álcool em gel. Seguindo o Plano São Paulo, as atividades coletivas ainda não estão liberadas.

Mais opções de lazer

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, os paulistanos veem as opções de lazer crescerem novamente na cidade. A Avenida Paulista, por exemplo, voltou a ficar aberta para pedestres no último domingo, 18.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou ontem que pretende reabrir o Vale do Anhangabaú ao público neste domingo, 25, graças à taxa de 80% de adultos vacinados com a primeira dose da vacina anticovid.