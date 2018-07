Parque ficará livre de fios e postes até o fim deste ano O Parque do Ibirapuera deverá estar livre de fios e postes até o fim do ano. Anunciado em janeiro pela AES Eletropaulo, o aterramento dos cabos "está em fase avançada", diz o administrador do Ibirapuera, Heraldo Guiaro. A ideia é remover 248 postes e 4,7 quilômetros de fios e levar todo o sistema para dutos instalados sob a terra.