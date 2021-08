Parque do Juquery abriga remanescente do Cerrado na Grande SP e tem histórico de incêndios

O Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, teve mais da metade da sua área destruída por um incêndio, iniciado neste domingo, 22. A unidade tem histórico de perdas causadas pelo fogo nos últimos anos. Práticas criminosas, como soltura de balões e queimadas, estão entre as causas mais frequentes das ocorrências. Criado em 1993, a unidade é um dos últimos remanescentes do Cerrado na região.

Em 2016, o fogo consumiu 265 hectares de vegetação do parque, deixando rastro de animais mortos ou feridos. Três anos antes, em 2013, um incêndio causado pela queda de balões atingiu 40% de sua extensão. A queimada deste domingo também foi iniciada por um acidente com um equipamento do tipo.

Leia Também Incêndio em Franco da Rocha já consumiu mais de metade da área do Parque do Juquery

Por causa da sua localização, na Grande São Paulo, e à expansão urbana em seu entorno, o espaço é constantemente ameaçado pela ação humana. Nas estações mais secas, uma guimba acesa de cigarro descartada próxima à vegetação basta para dar início a um incêndio, que depois é espalhado pela ação do vento.

Com cerca de 2 mil hectares de área, o parque leva esse nome por causa da ocorrência em abundância, à margem dos rios da região, da Yu-Kery, planta da qual os indígenas extraíam sal para temperar alimentos. A unidade integra a extensão da bacia hidrográfica do Alto Tietê, e, além do Cerrado, preserva áreas de mananciais do Sistema Cantareira, que está em alerta diante da queda do nível dos reservatórios com a falta de chuvas.

O Parque do Juquery oferece cinco opções de trilhas ecológicas para os visitantes. Seu principal atrativo turístico é o Ovo do Pato, morro com 942 metros de altitude de onde se vê o corredor ecológico formado pelas áreas protegidas. Gerenciado pela Fundação Florestal, a unidade registra espécies importantes da fauna e da flora, como cachorros-do-mato, veados-campeiros, jaguatiricas, frutas-do-lobo, angicos, copaíbas e cambarás.