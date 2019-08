Parque do Ibirapuera comemora 65 anos com programação especial; confira

SÃO PAULO - O Parque do Ibirapuera comemora 65 anos de inauguração nesta quarta-feira, 21. Lançado durante a celebração do IV Centenário de São Paulo, é hoje conhecido por reunir tanto paulistanos de todas as regiões quanto milhares de turistas.

Para celebrar a data, a Prefeitura de São Paulo realiza uma série de atividades gratuitas desta quarta-feira até domingo, 25. Dentre os destaques da programação, estão visitas guiadas para conhecer a OCA e o jardim das esculturas, passeios para observação de pássaros e shows de jazz. Confira a agenda completa abaixo:

Quarta-feira, 21

7h

#vempassarinhar - observação de pássaros

Local: Umapaz- portão 7-A

9h às 10h

Dança circular

Local: Serraria - portão 7

11h às 12h30

Meditação

Local: Umapaz - portão 7-A

13h30 às 15h30

“Conversa com Heraldo Guiaro” (diretor do Parque Ibirapuera)

Local: Umapaz - portão 7-A - requer inscrição prévia

14h às 17h

Recreação Ambiental

Local: Umapaz - Portão 7-A - requer inscrição prévia

16h às 17h

Apresentação da banda da GCM

Local: Praça do Porquinho - portão 6

17h

Visita guiada histórica à OCA

Local: OCA - portão 2

17h às 20h

Banda de Jazz Paralelas

Local: trajeto itinerante pelo parque

18h30

“Uma Noite no Jardim” - visita mediada com lanternas ao jardim das esculturas do MAM

Local: MAM - portão 3-A (chegar com meia hora de antecedência na recepção do museu)

19h às 21h

Projeção ao ar livre - conservação de esculturas em espaços públicos e Pixinguinha e a Velha Guarda

Local: MAM - portão 2

20h e 20h30

Apresentações da Fonte Luminosa - especial de aniversário do parque

Local: Fonte Multimídia - portão 9

Quinta-feira, 22

10h às 12h

“Conversa com Rita Alves - Literatura no parque urbano”

Local: Umapaz - Portão 7-A - requer inscrição prévia

16h30 às 17h30

Banda Itinerante da Marinha

Local: em frente ao Portão 3

20h e 20h30

Apresentações da fonte luminosa - especial de aniversário do parque

Local: Fonte Multimídia - portão 9

Sexta-feira, 23

9h às 12h

Oficina: minijardins

Local: Umapaz - Portão 7-A - requer inscrição prévia

9h às 19h

Obra audiovisual comissionada para Bienal de Vezeza: Swinguerra

Local: projeção na parede da Bienal - portão 3-A

10h30 às12h

Tai Chi

Local: Umapaz - Portão 7-A - requer inscrição prévia

20h e 20h30

Apresentações da fonte luminosa - especial de aniversário do parque

Local: Fonte Multimídia - portão 9

Sábado, 24

10h às 17h

1ª Ocupa OCA das Mina (atividades de e para o universo feminino jovem)

Local: OCA - portão 1 ou 2

9h às 19h

Obra audiovisual comissionada para Bienal de Vezeza: Swinguerra

Local: projeção na parede da Bienal - portão 2

Horário a confirmar - fim da tarde

Roda de conversa com artistas responsáveis pela obra em exibição

Local: Bienal - Portão 2

15h

Oficina “Promessas e Bordados” - vivência do bordado, produzindo a confecção e ornamentação do couro do boi

Local: Museu Afro - portão 10 - requer inscrição prévia

15h às 16h

Coral da Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Local: Palco Arena de Eventos - portão 10

17h30

Visita guiada histórica da OCA

OCA - portão 2

20h e 20h30

Apresentações da fonte luminosa - especial de aniversário do parque

Local: Fonte Multimídia - portão 9

Domingo, 25

10h às 17h

1ª Ocupa OCA das Mina (atividades de e para o universo feminino jovem)

Local: OCA - portão 1 ou 2

10h às 12h

Banda do Exército

Local: Praça da Paz - Portão 8

9h às 17h

Pista com skate, patinete e patins à disposição

Local: Arena de Eventos - portão 10

10h30

“Uma Noite no Jardim” - visita mediada com lanternas ao jardim das esculturas do MAM

Local: MAM - portão 3-A

14h

Visita com foco em História, Memória e Arte dos brasileiros a partir da perspectiva afro-brasileira

Local: Museu Afro - portão 10

17h às 18h40

Sessão “Planetas do Universo”

Local: Planetário do Ibirapuera - portão 10 - requer ingressos antecipados gratuitos

17h30

Visita guiada histórica na OCA

Local: OCA

18h30 às 20h30

Projeção ao ar livre - conservação de esculturas em espaços públicos e Pixinguinha e a Velha Guarda

Local: MAM - portão 2

19h

Coletivos de samba, cultura popular e teatro “Encontro Estéticas da Periferia”

Local: Auditório Itaú Cultural - Portão 2

20h e 20h30

Apresentações da Fonte Luminosa - especial de aniversário do parque

Local: Fonte Multimídia - portão 9