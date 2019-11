Paróquia Santo Antônio do Limão comemora 80 anos com programação especial e pintura do altar

SÃO PAULO - Fundada em 19 de novembro de 1939, a Paróquia Santo Antônio do Limão completa 80 anos no próximo dia 19. Para marcar a importância da data, foi organizada uma programação especial com celebrações e jantar dançante para a comunidade. Neste ano, a campanha 'Somos 80' quer mostrar que todos fazem parte da igreja.

"Muito importante porque a paróquia tem tudo a ver com o nascimento do bairro do Limão. Todos fazemos parte da história da igreja, não importa a idade, desde os mais velhos até os mais novos, desde os antigos devotos até os que estão chegando agora", disse o pároco Marcos Luís, de 45 anos, que está há 6 anos na paróquia. Ele é o sexto pároco a representar a igreja ao longo das oito décadas. De origem espanhola, chegou ao Brasil em 1999. Ele se ordenou em 2007 e é presbítero há 12 anos.

Entre o pároco Marcos Luís e o primeiro pároco Monsenhor Vitorino, que ficou quatro décadas, outros quatro representaram a Paróquia Santo Antônio do Limão. Cada um marcou a paróquia de alguma forma. "Tanto quanto Vitorino que passou 40 anos (faleceu em 1978), quanto Antônio, que passou 23 anos, foram importantes para a paróquia. Eles ficaram muito tempo aqui e isso marca profundamente a todos. São lembrados até hoje", disse o pároco.

Para comemorar os 80 anos, a cúpula do altar, que estava totalmente branca, ganhou a pintura de um Cristo. A inauguração será no dia 19, data dos 80 anos, com celebração às 20h feita pelo pároco Marcos Luís. As colunas internas da igreja também ganharam nova cor. "Há dois meses, começamos a pintura do Cristo Pantocrator, pela artista sacra professora Titina Corso, pintura baseada no mosaico da Catedral de Monrealle, na Sicília. Queríamos um Cristo que pudesse abraçar todos os fiéis que entram na igreja. Fazê-los se sentirem amados. Contamos com a colaboração financeira dos nossos paroquianos para a realização. Como agradecimento, daremos a eles, um prato decorativo com a pintura do Cristo", disse o pároco.

Ainda no dia do aniversário da paróquia, estão programadas uma exposição e uma gincana de maquetes da igreja, entre as crianças da catequese infantil, com escolha das três melhores.

No dia 24 de novembro, a celebração das 19h será realizada pelo Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. "Também convidamos padres que tiveram representatividade na paróquia para participar da homenagem", acrescentou o padre.

Além das celebrações programadas entre 17 de novembro e 1.º de dezembro, e do jantar dançante marcado para 30 de novembro, também foram realizadas missas especiais no início do mês com Dom Edgard Madi, arcebispo Maronita do Brasil, igreja católica de rito oriental, e com Dom Edmilson Caetano, bispo diocesano de Guarulhos.

A igreja amarela, como ficou conhecida por décadas, fica na Avenida Professor Celestino Bourroul, 715, no bairro do Limão, na zona norte da cidade. Na comemoração dos 75 anos, a paróquia ganhou um mosaico de Santo Antônio e a escrita frontal 'Paróquia Santo Antônio', além do relógio de quatro faces. "Não tinha identidade visual. Aos 75 anos, demos para a paróquia seus primeiros presentes. Temos que manter a 'igreja viva'", disse o pároco Marcos Luís. A secretaria paroquial e o salão também foram reformados.

Para manter a fé da comunidade, seja de pessoas que moram ou trabalham na região, todas as terças e sextas são realizadas missas ao meio-dia. "Nosso desafio é manter a fé viva nas pessoas, que diante das preocupações das grandes cidades fica adormecida. A paróquia é muito familiar. Por ficarmos em uma avenida comercial, fazemos missas na hora do almoço. Muitas pessoas acompanham essas celebrações. No início do século 19, o bairro era um sítio estabelecido no meio de uma várzea, praticamente desabitado. A paróquia nasceu com o intuito de unir os primeiros moradores do bairro", destacou o pároco.

A paróquia foi fundada em 1939, mas já em 1933, fiéis membros da comunidade encaminharam um pedido ao arcebispo da época solicitando primeiramente a construção da capela, e posteriormente, da igreja como paróquia. O decreto de criação foi assinado em 19 de novembro de 1939.

Programação 'Somos 80'

17/11 às 19 hs - padre Cristian Evangelista, vigário de Santo Antônio do Limão.

18/11 às 20 hs - padre José Ferreira, pároco de São José Operário do Jardim Damasceno.

19/11 às 20 hs - 80 Anos da Paróquia - padre Marcos Luís, pároco de Santo Antonio Limão.

20/11 às 20 hs - párocos das paróquias do setor Casa Verde: São Miguel Arcanjo, São João Evangelista, Santa Izabel, São Luis Gonzaga, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e Nossa Senhora das Dores.

21/11 às 20 hs - padre Edson Fernandes, ex-vigário de Santo Antônio do Limão.

24/11 às 19 hs - Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo.

Dia 25/11 às 20 hs - padre Gilberto Oliveira, ex-pároco de Santo Antônio do Limão.

Dia 26/11 às 20 hs - padre Luigi Arábia, ex-vigário de Santo Antônio do Limão.

Dia 28/11 às 20 hs - padre Miquelino Roberto, pároco de Nossa Senhora do Brasil.

Dia 29/11 às 20 hs - padre José David, ex-seminarista da paróquia.

Dia 30/11 às 20 hs - jantar dançante na confraternização da comunidade. O ingresso custa R$ 40, com pagamento de bebida à parte.

Dia 01/12 às 19 hs - dom Jorge Pierozan, bispo auxiliar da região Santana.

Para conhecer a programação diária da igreja acesse o site.

http://paroquiadolimao.com.br/

Missa de Natal no Estadão. Todos os anos, o pároco da Igreja Santo Antônio do Limão também realiza a missa de Natal para os funcionários do Estado. Neste ano, será em 6 de dezembro.