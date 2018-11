Parentes de policiais fazem protesto no Centro de SP

Familiares de policiais civis e militares reforçaram o protesto contra a proposta de reajuste salarial do governo paulista para a categoria. Por volta das 14h30, cerca de 200 pessoas iniciaram uma manifestação em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no centro de São Paulo, segundo dados do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes bloquearam o trânsito na Rua Líbero Badaró, e o fluxo de veículos teve de ser desviado pela Praça Ramos de Azevedo e avenidas São João e Ipiranga. A PM informou que, por enquanto, o protesto é pacífico.