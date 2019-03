Paralisação de ônibus prejudica passageiros em SP

SÃO PAULO - Uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo na manhã desta sexta-feira, 22, afetou passageiros que utilizam o transporte público.

Ao todo, um milhão de pessoas que utilizam os 3.820 ônibus de 561 linhas foram afetadas, prejudicando também a operação nos 29 terminais municipais. A população da zona sul, especificamente na região de Varginha e Grajaú, foi a mais afetada.

De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo(Sindmotoristas), sindicalistas foram para as garagens conversar com os trabalhadores sobre a Reforma da Previdência e sobre a campanha salarial de 2019.

Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), a manifestação sindical surpresa atrasou o início da operação em 33 garagens das empresas de ônibus.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Edson Caram, afirmou que até às 10h a circulação dos ônibus deve estar restabelecida.

Segundo Caran, as empresas de coletivos que descumpriram as primeiras partidas programadas, ocasionando intervalos, serão autuadas em R$ 300 mil pela SPTrans. " A Prefeitura não vai abrir mão do seu direito de dar um transporte de qualidade para o cidadão de São Paulo", explicou Caran.

Um ato previsto para às 17h na Avenida Paulista envolvendo a questão da Reforma da Previdência deve prejudicar o tráfego de veículos na região. Segundo Caran, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar um esquema de emergência para melhorar a fluidez do trânsito no local.