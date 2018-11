Papa envia condolências às famílias das vítimas do vôo 3054

O papa Bento XVI enviou nesta quarta-feira, 18, seus sentimentos de condolências às vítimas do acidente aéreo ocorrido no aeroporto de Congonhas em São Paulo no final da tarde de terça-feira. Através de um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, o papa disse estar "constenardo" pelas vítimas causadas pelo desastre aéreo na capital paulista. No texto, o papa, em férias desde 9 de julho, lembrou da visita que fez recentemente ao Brasil - entre os dias 9 e 13 de maio. Segundo o telegrama enviado em português, o papa deseja exprimir todo o seu pesar aos familiares das vítimas. "Enquando assegura suas preces de sufrágio pelos defuntos, invoca de Deus força e conforto para feridos e quantos foram atingidos pela tragédia, concedendo a todos em sinal sua proximidade espiritual consoladora bênção apostólica", disse o texto endereçado ao arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro Scherer. O trágico acidente envolvendo o avião A320 da TAM com 176 pessoas a bordo, que se chocou contra um terminal de cargas em Congonhas, ganhou enorme repercussão na Itália. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.