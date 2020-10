Pane na CPTM interrompe circulação da linha coral por mais de 5 horas

São Paulo - Uma forte descarga elétrica danificou a rede aérea da linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as estações Tatuapé e Itaquera na tarde desta terça-feira, 20, e resultou em operações com velocidade reduzida entre Luz e Estudantes por mais de 5 horas. A informação foi confirmada pela CPTM.

Em contato com a reportagem do Estadão, a consultora comercial Thais Costa, 29 anos, relatou que a aglomeração na estação Tatuapé estava atrapalhando até a passagem pelas catracas do local. "Eu estava voltando do trabalho com uma amiga e quando chegamos no local vimos muitas pessoas amontoadas na área onde ficam os guardas, do lado da catraca, muita gente filmando e gritando", conta.

"Na hora não entendi o que aconteceu, mas quando entrei na estação ouvi umas pessoas pedindo a liberação do acesso entre o metrô e a CPTM. Do meu lado da plataforma vi que tinha bem mais gente que o normal, mas nem se comparava ao outro lado, para quem ia na linha vermelha sentido Corinthians-Itaquera. Mandei mensagem pra minha amiga e ela disse que o trem estava parado. Pouco tempo depois o perfil do metrô respondeu minha mensagem do Twitter informando a liberação do acesso", explica Thais. "Isso tudo é uma loucura, essas coisas já eram ruim antes e agora, com a pandemia, é um salve-se quem puder", desabafa.

Nas redes sociais, usuários compartilharam imagens exibindo aglomeração nas plataformas e também reclamaram da situação. Veja relatos:

Boa tarde Thaís, a Linha 11-Coral da CPTM opera com velocidade reduzida, por isso a integração na Estação Tatuapé foi liberada no horário de pico como alternativa aos passageiros — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) October 20, 2020

A CPTM, por sua vez, recomendou que os passageiros utilizassem a Linha 12-Safira ou a Linha 3-Vermelha do Metrô como alternativa. "Nossas equipes estão atuando para solucionar a falha na linha", informou a companhia.

Devido à ocorrência, o Metrô liberou as transferências gratuitas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Além disso, a operação da Linha 3-Vermelha foi reforçada.

A primeira manifestação da CPTM sobre o problema foi publicada às 13h15. A circulação da linha foi normalizada às 19h09.