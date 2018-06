Pai morre após reconhecer corpo da filha achado em mata de Votorantim

SOROCABA - Um homem de 54 anos teve um derrame cerebral após reconhecer o corpo da filha, de 23 anos, achado sem roupas numa área de matas, em Votorantim, interior de São Paulo.

O pai da jovem, o autônomo Sílvio Francisco, morreu na noite desta quarta-feira, 31, no Hospital Regional de Sorocaba, onde estava internado. Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira, 1º, no Cemitério Municipal de Ibiúna, no mesmo local em que a jovem foi enterrada, no último sábado, 27. A tragédia familiar chocou moradores de Ibiúna, onde a família reside.

A jovem Francine Aparecida Pereira Francisco desapareceu no dia 15 de janeiro, após sair de casa para ir à casa de uma amiga. Mãe de duas crianças, ela deixou os filhos sob os cuidados da avó e não retornou. O corpo foi encontrado por um pescador, seis dias depois, no bairro Carafá, zona rural de Votorantim.

A vítima estava sem roupas e em estado de decomposição. Ela tinha tatuados um coração e a palavra 'Isa' - apelido de uma das filhas - na mão esquerda, o que ajudou o reconhecimento. O pai passou mal depois de comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba para confirmar a identidade da filha.

No hospital Regional, foi diagnosticado um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o paciente não se recuperou. O corpo era velado, na manhã desta quinta, em Ibiúna. Abalados com a tragédia, familiares não falaram com a imprensa. Amigos da família disseram que pai e filha eram muito apegados e ele ajudava a cuidar dos netos.

Os exames do corpo da jovem ainda não ficaram prontos, mas a polícia acredita que ela sofreu violência sexual. As roupas e o celular de Francine desapareceram. A Polícia Civil de Votorantim, que investiga o caso com o apoio de policiais de Ibiúna, informou que já segue algumas pistas, não reveladas para não atrapalhar a investigação.