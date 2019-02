Pai e filho especial morrem durante incêndio à casa em Sorocaba

SOROCABA - Pai e filho morreram durante um incêndio que atingiu o sobrado em que moravam, na madrugada deste sábado, 9, em Sorocaba, interior de São Paulo. As chamas irromperam por volta das 4h50, atingindo o pavimento superior do imóvel, na Av. Arthur Bernardes, no Jardim Maria do Carmo, zona norte da cidade. O aposentado Ney Calatrava, de 71 anos, e o filho dele Maik Calatrava, de 37, que dormiam em um quarto, na parte superior do sobrado, foram intoxicados pela fumaça e atingidos pelas chamas.

A esposa de Ney e mãe de Maik, Dirce Calatrava, conseguiu descer para o piso inferior e gritou, pedindo socorro. Vizinhos a retiraram do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com quadro de intoxicação pela fumaça e levada para o Hospital Regional de Sorocaba, mas passa bem. Ela contou aos socorristas que o marido não desceu quando o fogo começou porque tentava salvar o filho, que é portador de necessidades especiais.

Antes da chegada das viaturas dos bombeiros, os vizinhos tentaram conter as chamas, sem sucesso. Quatro equipes com 19 agentes foram enviados para o local e conseguiram controlar o incêndio, antes que destruísse também o andar inferior. Os corpos foram retirados do quarto incendiado e levados para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com vizinhos, o casal vivia em função dos cuidados com o filho Maik. As causas do incêndio serão apuradas.