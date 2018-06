Outono começa nesta terça com chuva e máxima de 30°C em SP

SÃO PAULO - O outono deve chegar de forma discreta às 13h14 desta terça-feira, 20, com a permanência das altas temperaturas que têm atingido grande parte das capitais nos últimos dias. Em São Paulo, a mudança de estação ficará mais evidente a partir de quarta-feira, 21, com a chegada de uma frente fria, que deve trazer chuva e reduzir as temperaturas para em torno dos 23ºC e 28ºC. O outono seguirá até 21 de junho.

As primeiras massas de ar polar devem chegar ao País em maio, de acordo com o meteorologista Alexandre Nascimento, do Climatempo. Nessa época, as regiões sudeste e sul poderão ter "mais frio que o normal", assim como a temperatura deve cair ainda mais em junho. Nas mesmas regiões, também há o risco de geada.

Por ser uma estação de "transição", o outono deve ter uma redução gradativa da umidade e da temperatura na maioria dos Estados. A previsão é de que a frequência de chuvas já esteja bastante reduzida a partir de abril - com exceção das regiões norte e nordeste.

Segunda-feira. O sol forte e temperaturas de até 31ºC devem marcar o último dia do verão na capital paulista. Além disso, chuvas localizadas podem ocorrer em partes das zonas leste e sul da cidade entre o fim da tarde e a noite, segundo o Climatempo.