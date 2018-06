Operação prende policial com quadrilha de contrabando de cigarros em Sorocaba

SOROCABA – Uma operação da Polícia Federal cumpria 37 mandados de prisão contra integrantes de duas quadrilhas especializadas em contrabando de cigarros, na manhã desta terça-feira, 17, em Sorocaba, interior de São Paulo. Entre os presos está um policial militar rodoviário, suspeito de facilitar o transporte dos produtos. Também eram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 32 de bloqueios de bens em outras cidades paulistas e dos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo. Caminhões e carros usados pelas quadrilhas foram apreendidos.

De acordo com a PF, as quadrilhas movimentavam R$ 5 milhões por mês com o contrabando de cigarros trazidos do Paraguai e distribuídos nesses Estados, obtendo lucro líquido de R$ 2 milhões mensais. Durante o período de investigação, foram apreendidos 4 milhões de maços de cigarros. O valor da sonegação chega a R$ 14 milhões. Agentes da PF faziam buscas em casas localizadas em dois condomínios de luxo de Sorocaba, onde moram suspeitos de liderarem os bandos. Também eram alvo de buscas duas lojas de revenda de veículos que serviam de fachada para o contrabando.